Сьогоднішня ціна Crypto Global United (CGU)

Поточна ціна Crypto Global United (CGU) сьогодні становить 0.00157944 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CGU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Global United:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28 USD

- зміна ціни Crypto Global United протягом дня — -4.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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