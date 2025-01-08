Ціна Crypto Emergency (CEM)
Поточна ціна Crypto Emergency (CEM) сьогодні становить 0.526247 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Emergency:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.13K USD
- зміна ціни Crypto Emergency протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Emergency до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Emergency до USD становила $ +0.1661633848.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Emergency до USD становила $ +1.3188854938.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Emergency до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.1661633848
|+31.58%
|60 днів
|$ +1.3188854938
|+250.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Emergency: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto Emergency is the world's first crypto social network with its own blockchain on which the CEM coin is issued. The CEM coin is used in the company's ecosystem.
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