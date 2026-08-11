Сьогоднішня ціна Crypto Deal Token

Поточна ціна Crypto Deal Token (CDT) сьогодні становить $ 0,054579, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CDT до USD становить $ 0,054579 за CDT.

Crypto Deal Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 073, з циркуляційною пропозицією у 551,00K CDT. Протягом останніх 24 годин CDT торгувався між $ 0,054575 (мінімум) та $ 0,054591 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 14,27, тоді як історичний мінімум — $ 0,052003.

У короткостроковій динаміці CDT змінився на -- за останню годину та на -0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,09.

Ринкова інформація щодо Crypto Deal Token (CDT)

Ринкова капіталізація $ 30,07K$ 30,07K $ 30,07K Обсяг (за 24 год) $ 1,09$ 1,09 $ 1,09 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,07K$ 30,07K $ 30,07K Циркуляційне постачання 551,00K 551,00K 551,00K Загальна пропозиція 551 000,0 551 000,0 551 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crypto Deal Token — $ 30,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,09. Циркуляційна пропозиція CDT — 551,00K, зі загальною пропозицією 551000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,07K.