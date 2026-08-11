Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Crypto Deal Token сьогодні становить 0,054579 USD. Ринкова капіталізація CDT становить 30 073 USD. Відстежуйте оновлення цін CDT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Crypto Deal Token сьогодні становить 0,054579 USD. Ринкова капіталізація CDT становить 30 073 USD. Відстежуйте оновлення цін CDT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CDT

Інформація про ціну CDT

Що таке CDT

Whitepaper CDT

Офіційний вебсайт CDT

Токеноміка CDT

Прогноз ціни CDT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Crypto Deal Token

Ціна Crypto Deal Token (CDT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CDT до USD:

$0,054579
$0,054579$0,054579
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Crypto Deal Token (CDT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:39:12 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Crypto Deal Token

Поточна ціна Crypto Deal Token (CDT) сьогодні становить $ 0,054579, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CDT до USD становить $ 0,054579 за CDT.

Crypto Deal Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 073, з циркуляційною пропозицією у 551,00K CDT. Протягом останніх 24 годин CDT торгувався між $ 0,054575 (мінімум) та $ 0,054591 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 14,27, тоді як історичний мінімум — $ 0,052003.

У короткостроковій динаміці CDT змінився на -- за останню годину та на -0,10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,09.

Ринкова інформація щодо Crypto Deal Token (CDT)

$ 30,07K
$ 30,07K$ 30,07K

$ 1,09
$ 1,09$ 1,09

$ 30,07K
$ 30,07K$ 30,07K

551,00K
551,00K 551,00K

551 000,0
551 000,0 551 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crypto Deal Token — $ 30,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,09. Циркуляційна пропозиція CDT — 551,00K, зі загальною пропозицією 551000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,07K.

Історія ціни Crypto Deal Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,054575
$ 0,054575$ 0,054575
Мін. за 24 год
$ 0,054591
$ 0,054591$ 0,054591
Макс. за 24 год

$ 0,054575
$ 0,054575$ 0,054575

$ 0,054591
$ 0,054591$ 0,054591

$ 14,27
$ 14,27$ 14,27

$ 0,052003
$ 0,052003$ 0,052003

--

-0,00%

-0,10%

-0,10%

Історія ціни Crypto Deal Token (CDT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Deal Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Deal Token до USD становила $ +0,0026249224.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Deal Token до USD становила $ -0,0539628030.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Deal Token до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,00%
30 днів$ +0,0026249224+4,81%
60 днів$ -0,0539628030-98,87%
90 днів----

Прогноз ціни Crypto Deal Token

Прогноз ціни Crypto Deal Token (CDT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CDT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Crypto Deal Token (CDT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Crypto Deal Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Crypto Deal Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CDT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Crypto Deal Token.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Crypto Deal Token (CDT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain Ecosystem

Про Crypto Deal Token

Яка зараз ціна Crypto Deal Token?

Crypto Deal Token коштує ₴2.40595370557420704000, сьогодні змінивши на -0.00%.

Наскільки швидко росте спільнота CDT?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Crypto Deal Token?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі BNB Chain Ecosystem. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі CDT сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як CDT порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴629.0507224123552000, а ATL — ₴2.29239836843796128000, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 551000.0 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Crypto Deal Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:39:12 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Crypto Deal Token (CDT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Crypto Deal Token

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,4060
$0,4060$0,4060

+306,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,48643
$0,48643$0,48643

+27,38%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01816
$0,01816$0,01816

+44,93%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17587
$0,17587$0,17587

-12,89%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,028818
$0,028818$0,028818

+93,44%

Velvet

Velvet

VELVET

$0,66805
$0,66805$0,66805

+51,38%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00835
$0,00835$0,00835

+39,39%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,6861
$2,6861$2,6861

+49,13%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4800
$1,4800$1,4800

+28,63%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?