Сьогоднішня ціна Crypto Czar (CZAR)

Поточна ціна Crypto Czar (CZAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 219.82K USD. Ціна CZAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Czar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD

- зміна ціни Crypto Czar протягом дня — +16.54%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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