Ціна Crypto Czar (CZAR)
Поточна ціна Crypto Czar (CZAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 219.82K USD. Ціна CZAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Czar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21K USD
- зміна ціни Crypto Czar протягом дня — +16.54%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Czar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Czar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Czar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Czar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.54%
|30 днів
|$ 0
|-87.99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Czar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.46%
+16.54%
+2.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypto Czar ($czar) is a meme-based cryptocurrency created as a tribute to a widely recognized and cherished meme. It operates solely as a community-driven entertainment token with no inherent value, utility, or promise of financial gain. $czar is not backed by a formal team or a defined roadmap. Instead, its purpose is to bring together like-minded enthusiasts who appreciate the humor and creativity surrounding the meme culture within the cryptocurrency space. The project does not aim to serve any practical function and is purely for entertainment purposes, reflecting the fun and speculative nature of meme coins in the crypto ecosystem. For additional information and community discussions, visit the project's official pages: Website: https://cryptoczar.xyz/ DEXTools Pair Explorer: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x78cc5dc7543b84578e0aba79fc79e5d416c6ae7f?t=1732291848764 X (formerly Twitter): https://x.com/CryptoCzarEth Telegram:https://t.me/CryptoCzarEth
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