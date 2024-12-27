Ціна Crypto Carbon Energy (CYCE)
Поточна ціна Crypto Carbon Energy (CYCE) сьогодні становить 0.0736 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна CYCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Carbon Energy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 271.03 USD
- зміна ціни Crypto Carbon Energy протягом дня — +8.37%
- циркуляційна пропозиція – 20.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Carbon Energy до USD становила $ +0.00568718.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Carbon Energy до USD становила $ -0.0114184880.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Carbon Energy до USD становила $ -0.0452699910.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Carbon Energy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00568718
|+8.37%
|30 днів
|$ -0.0114184880
|-15.51%
|60 днів
|$ -0.0452699910
|-61.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Carbon Energy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+8.37%
-13.05%
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