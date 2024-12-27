Сьогоднішня ціна Crypto Carbon Energy (CYCE)

Поточна ціна Crypto Carbon Energy (CYCE) сьогодні становить 0.0736 USD з ринковою капіталізацією $ 1.49M USD. Ціна CYCE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Carbon Energy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 271.03 USD

- зміна ціни Crypto Carbon Energy протягом дня — +8.37%

- циркуляційна пропозиція – 20.28M USD

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