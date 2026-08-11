Сьогоднішня ціна Crypto Burger

Поточна ціна Crypto Burger (BURGER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BURGER до USD становить $ 0 за BURGER.

Crypto Burger наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 515,18, з циркуляційною пропозицією у 420,69B BURGER. Протягом останніх 24 годин BURGER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BURGER змінився на -- за останню годину та на -5,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Crypto Burger (BURGER)

Ринкова капіталізація $ 19,52K$ 19,52K $ 19,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,52K$ 19,52K $ 19,52K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Crypto Burger — $ 19,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BURGER — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,52K.