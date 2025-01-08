Сьогоднішня ціна Crypto Bros (BROS)

Поточна ціна Crypto Bros (BROS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BROS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Bros:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.54 USD

- зміна ціни Crypto Bros протягом дня — -6.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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