Токеноміка Crypto Bro (LARRY) Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto Bro (LARRY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crypto Bro (LARRY) This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. His friends all grew up and became moderately successful, and bought houses and cars. But he was just a loser. This is the story of a young boy, who was not very popular or liked, but he just wanted to be the coolest most popular kid ever. Every day, as he jerked off while playing world of warcraft, his desire to be successful would grow. Little did he know that luck was afoot. Офіційний вебсайт: http://cryptobro.lol/ Купити LARRY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crypto Bro (LARRY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto Bro (LARRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,62K $ 11,62K $ 11,62K Загальна пропозиція: $ 594,52M $ 594,52M $ 594,52M Циркуляційна пропозиція: $ 594,52M $ 594,52M $ 594,52M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,62K $ 11,62K $ 11,62K Історичний максимум: $ 0,00816041 $ 0,00816041 $ 0,00816041 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Crypto Bro (LARRY)

Токеноміка Crypto Bro (LARRY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crypto Bro (LARRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LARRY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LARRY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LARRY, досліджуйте ціну токена LARRY в реальному часі!

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