Ціна Crypto Bro (LARRY)
Поточна ціна Crypto Bro (LARRY) сьогодні становить 0.00477614 USD з ринковою капіталізацією $ 4.78M USD. Ціна LARRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Bro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21M USD
- зміна ціни Crypto Bro протягом дня — -23.46%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Bro до USD становила $ -0.001464669947759034.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Bro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Bro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Bro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001464669947759034
|-23.46%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Bro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.35%
-23.46%
--
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