Токеноміка Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Дізнайтеся ключову інформацію про Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all. Офіційний вебсайт: https://www.cagacrypto.com/ Whitepaper: https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper Купити CAGA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,44M $ 2,44M $ 2,44M Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 62,27B $ 62,27B $ 62,27B FDV (повністю розведена вартість): $ 3,92M $ 3,92M $ 3,92M Історичний максимум: $ 0,00212017 $ 0,00212017 $ 0,00212017 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Токеноміка Crypto Asset Governance Alliance (CAGA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAGA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAGA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAGA, досліджуйте ціну токена CAGA в реальному часі!

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