Ціна Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)
Поточна ціна Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,80M USD. Ціна CAGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypto Asset Governance Alliance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Crypto Asset Governance Alliance протягом дня — +0,21%
- циркуляційна пропозиція – 62,26B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypto Asset Governance Alliance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crypto Asset Governance Alliance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crypto Asset Governance Alliance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crypto Asset Governance Alliance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,21%
|30 днів
|$ 0
|-6,75%
|60 днів
|$ 0
|-25,04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypto Asset Governance Alliance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,52%
+0,21%
-1,07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions. Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy. Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency. CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3. Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.
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