Сьогоднішня ціна Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Поточна ціна Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2,80M USD. Ціна CAGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypto Asset Governance Alliance:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Crypto Asset Governance Alliance протягом дня — +0,21%

- циркуляційна пропозиція – 62,26B USD

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