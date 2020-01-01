Токеноміка Cryptify (CRYPT) Дізнайтеся ключову інформацію про Cryptify (CRYPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cryptify (CRYPT) Cryptify is a secure, anonymous crypto payment platform with instant settlements, AI-driven analytics, and 2x cashback, designed for modern businesses. Accept CryptoPayments for Your Business Use Cryptify platform, infrastructure and APIs to accept payments on blockchains. The way we transact is fundamentally changing. The rise of Web3 is driving the demand for a new breed of digital payment solutions. Traditional payment platforms are often riddled with high fees, limited functionality, and a lack of support for most cryptocurrencies. Cryptify emerges as the answer to these limitations. We are the PayPal of Web3, a global digital payment platform built for the future. We seamlessly integrate with all major cryptocurrencies, eliminating the need for cumbersome KYC procedures. We offer a suite of powerful features designed to streamline your financial activities. Businesses can leverage invoicing tools, inventory tracking, and robust analytics, while users enjoy effortless payment links, recurring payments, and industry-leading security protocols. Experience faster, cheaper, and more secure transactions with Cryptify, accepting cryptocurrency payments while unlocking a world of financial opportunities. Офіційний вебсайт: https://www.cryptify.solutions/ Whitepaper: https://cryptify.gitbook.io/cryptify Купити CRYPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cryptify (CRYPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cryptify (CRYPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,34K $ 23,34K $ 23,34K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 23,34K $ 23,34K $ 23,34K Історичний максимум: $ 0,0026318 $ 0,0026318 $ 0,0026318 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cryptify (CRYPT)

Токеноміка Cryptify (CRYPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cryptify (CRYPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRYPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRYPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRYPT, досліджуйте ціну токена CRYPT в реальному часі!

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