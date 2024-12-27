Сьогоднішня ціна Cryptify (CRYPT)

Поточна ціна Cryptify (CRYPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 196.65K USD. Ціна CRYPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cryptify:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.88K USD

- зміна ціни Cryptify протягом дня — +11.99%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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