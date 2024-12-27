Ціна Cryptex Finance (CTX)
Поточна ціна Cryptex Finance (CTX) сьогодні становить 2.55 USD з ринковою капіталізацією $ 17.67M USD. Ціна CTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryptex Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 271.85K USD
- зміна ціни Cryptex Finance протягом дня — +6.35%
- циркуляційна пропозиція – 6.93M USD
Отримуйте оновлення цін CTX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CTX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryptex Finance до USD становила $ +0.152376.
За останні 30 днів зміна ціни Cryptex Finance до USD становила $ -0.0513768900.
За останні 60 днів зміна ціни Cryptex Finance до USD становила $ +0.7461827850.
За останні 90 днів зміна ціни Cryptex Finance до USD становила $ +0.259619473249327.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.152376
|+6.35%
|30 днів
|$ -0.0513768900
|-2.01%
|60 днів
|$ +0.7461827850
|+29.26%
|90 днів
|$ +0.259619473249327
|+11.34%
Останній аналіз цін Cryptex Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+6.35%
+3.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CTX is a governance token that powers and secures the Cryptex protocol. Holders of CTX can vote on protocol upgrades for TCAP as well as all future products within the Cryptex ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CTX до AUD
A$4.1055
|1 CTX до GBP
￡2.0145
|1 CTX до EUR
€2.4225
|1 CTX до USD
$2.55
|1 CTX до MYR
RM11.3985
|1 CTX до TRY
₺89.862
|1 CTX до JPY
¥402.5685
|1 CTX до RUB
₽262.3185
|1 CTX до INR
₹218.1015
|1 CTX до IDR
Rp41,129.0265
|1 CTX до PHP
₱148.359
|1 CTX до EGP
￡E.129.693
|1 CTX до BRL
R$15.759
|1 CTX до CAD
C$3.672
|1 CTX до BDT
৳304.215
|1 CTX до NGN
₦3,947.349
|1 CTX до UAH
₴106.743
|1 CTX до VES
Bs130.05
|1 CTX до PKR
Rs708.7215
|1 CTX до KZT
₸1,319.1915
|1 CTX до THB
฿86.9805
|1 CTX до TWD
NT$83.7675
|1 CTX до CHF
Fr2.2695
|1 CTX до HKD
HK$19.788
|1 CTX до MAD
.د.م25.653