Сьогоднішня ціна Cryptex Finance (CTX)

Поточна ціна Cryptex Finance (CTX) сьогодні становить 2.55 USD з ринковою капіталізацією $ 17.67M USD. Ціна CTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cryptex Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 271.85K USD

- зміна ціни Cryptex Finance протягом дня — +6.35%

- циркуляційна пропозиція – 6.93M USD

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