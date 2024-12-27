Ціна Crypterium (CRPT)
Поточна ціна Crypterium (CRPT) сьогодні становить 0.0159421 USD з ринковою капіталізацією $ 1.35M USD. Ціна CRPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypterium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.64 USD
- зміна ціни Crypterium протягом дня — -5.03%
- циркуляційна пропозиція – 84.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypterium до USD становила $ -0.00084435905704139.
За останні 30 днів зміна ціни Crypterium до USD становила $ -0.0010723166.
За останні 60 днів зміна ціни Crypterium до USD становила $ -0.0038886544.
За останні 90 днів зміна ціни Crypterium до USD становила $ -0.001935273387298216.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00084435905704139
|-5.03%
|30 днів
|$ -0.0010723166
|-6.72%
|60 днів
|$ -0.0038886544
|-24.39%
|90 днів
|$ -0.001935273387298216
|-10.82%
Останній аналіз цін Crypterium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.03%
-32.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crypterium is revolutionary digital mobile cryptobank. Crypterium is aiming on provision of comprehensive vertical integrated services, considering collaboration with other cryptocurrency solutions and teams of blockchain enthusiasts.
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