Сьогоднішня ціна Crypterium (CRPT)

Поточна ціна Crypterium (CRPT) сьогодні становить 0.0159421 USD з ринковою капіталізацією $ 1.35M USD. Ціна CRPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypterium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.64 USD

- зміна ціни Crypterium протягом дня — -5.03%

- циркуляційна пропозиція – 84.97M USD

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