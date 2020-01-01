Токеноміка Cryptax AI (CTAX) Дізнайтеся ключову інформацію про Cryptax AI (CTAX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cryptax AI (CTAX) The world of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, creating a decentralized ecosystem that gives individuals more control over their assets, investments, and transactions. Within this ecosystem, decentralized finance (DeFi) has emerged as a dynamic force, empowering millions of users to trade, lend, borrow, and stake assets without traditional intermediaries. However, with this newfound freedom comes complexity—especially when it comes to tax compliance. Cryptocurrencies and DeFi transactions have introduced unique, intricate challenges to tax reporting, leaving many users struggling to understand and fulfill their tax obligations. Офіційний вебсайт: https://usecryptax.ai/ Купити CTAX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cryptax AI (CTAX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cryptax AI (CTAX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,04K $ 7,04K $ 7,04K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,04K $ 7,04K $ 7,04K Історичний максимум: $ 0,00403713 $ 0,00403713 $ 0,00403713 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cryptax AI (CTAX)

Токеноміка Cryptax AI (CTAX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cryptax AI (CTAX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CTAX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CTAX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CTAX, досліджуйте ціну токена CTAX в реальному часі!

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