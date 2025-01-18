Сьогоднішня ціна Cryptax AI (CTAX)

Поточна ціна Cryptax AI (CTAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.41K USD. Ціна CTAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cryptax AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD

- зміна ціни Cryptax AI протягом дня — -41.69%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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