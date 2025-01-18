Ціна Cryptax AI (CTAX)
Поточна ціна Cryptax AI (CTAX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.41K USD. Ціна CTAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryptax AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD
- зміна ціни Cryptax AI протягом дня — -41.69%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryptax AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cryptax AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cryptax AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cryptax AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-41.69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cryptax AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-41.69%
-95.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The world of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, creating a decentralized ecosystem that gives individuals more control over their assets, investments, and transactions. Within this ecosystem, decentralized finance (DeFi) has emerged as a dynamic force, empowering millions of users to trade, lend, borrow, and stake assets without traditional intermediaries. However, with this newfound freedom comes complexity—especially when it comes to tax compliance. Cryptocurrencies and DeFi transactions have introduced unique, intricate challenges to tax reporting, leaving many users struggling to understand and fulfill their tax obligations.
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