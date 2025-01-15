Ціна Cryptaur (CPT)
Поточна ціна Cryptaur (CPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryptaur:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16 USD
- зміна ціни Cryptaur протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryptaur до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cryptaur до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cryptaur до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cryptaur до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.53%
|60 днів
|$ 0
|-6.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cryptaur: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cryptaur is a decentralized Ethereum-based ecosystem that will act as a framework for potentially unlimited number of specialized P2P services (dApps) whereby suppliers and consumers of a most diverse range of goods and services can interact directly while increasing the economic efficacy of all transactions being made within the ecosystem. The unique features of the Cryptaur ecosystem include: Universal payment and reward unit—the Cryptaur utility token (CPT). Multi-functional payment platform—Cryptaur Pay (CPP). Proprietary Social Capital Management System (SCMS). Global User Rights Protection System (URPS).
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