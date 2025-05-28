Сьогоднішня ціна Cryptaine (CRY)

Поточна ціна Cryptaine (CRY) сьогодні становить 0,190371 USD з ринковою капіталізацією $ 551,01K USD. Ціна CRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cryptaine:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cryptaine протягом дня — +0,04%

- циркуляційна пропозиція – 2,89M USD

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