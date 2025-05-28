Ціна Cryptaine (CRY)
Поточна ціна Cryptaine (CRY) сьогодні становить 0,190371 USD з ринковою капіталізацією $ 551,01K USD. Ціна CRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryptaine:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cryptaine протягом дня — +0,04%
- циркуляційна пропозиція – 2,89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryptaine до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cryptaine до USD становила $ -0,0468347878.
За останні 60 днів зміна ціни Cryptaine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cryptaine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,04%
|30 днів
|$ -0,0468347878
|-24,60%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cryptaine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,60%
+0,04%
+4,41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cryptaine is a blockchain-based affiliate marketing platform designed to address core industry challenges such as fraud, tracking inaccuracies, and delayed payments. Utilizing smart contracts, Cryptaine ensures transparent tracking and instant, automated commission payouts. Its native utility token, $CRY, is integral to the ecosystem, providing reduced platform fees based on token holdings. The platform supports both digital and offline businesses, offering secure and cost-effective affiliate management solutions glob
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