Токеноміка cryptain (CRY)
Інформація cryptain (CRY)
CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.
How it works:
- Buy CRYPTAIN tokens
- Stake your tokens
- Vote on tokens as investments
- AI agent trades based on community votes
The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis
- Monitors new token launches
- Analyzes price movements
- Tracks liquidity changes
- Identifies trading opportunities
Community Engagement
- Posts regular market updates
- Shares investment insights
- Responds to market events
- Announces trading decisions
Data Collection
- Monitors social sentiment
- Tracks trending tokens
- Analyzes market narratives
- Gathers community feedback
Decision Making
- Combines multiple data sources:
- Technical analysis
- Social sentiment
- Community votes
- On-chain metrics
Токеноміка та аналіз ціни cryptain (CRY)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена cryptain (CRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка cryptain (CRY): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки cryptain (CRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів CRY, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRY, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRY, досліджуйте ціну токена CRY в реальному часі!
Прогноз ціни CRY
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.