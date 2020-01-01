Токеноміка cryptain (CRY) Дізнайтеся ключову інформацію про cryptain (CRY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація cryptain (CRY) CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: Buy CRYPTAIN tokens Stake your tokens Vote on tokens as investments AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis Monitors new token launches

Analyzes price movements

Tracks liquidity changes

Identifies trading opportunities Community Engagement Posts regular market updates

Shares investment insights

Responds to market events

Announces trading decisions Data Collection Monitors social sentiment

Tracks trending tokens

Analyzes market narratives

Gathers community feedback Decision Making Combines multiple data sources:

Technical analysis

Social sentiment

Community votes

On-chain metrics Офіційний вебсайт: https://cryptain.xyz Whitepaper: https://docs.cryptain.xyz Купити CRY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни cryptain (CRY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена cryptain (CRY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,12K $ 6,12K $ 6,12K Загальна пропозиція: $ 999,13M $ 999,13M $ 999,13M Циркуляційна пропозиція: $ 999,13M $ 999,13M $ 999,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,12K $ 6,12K $ 6,12K Історичний максимум: $ 0,00147619 $ 0,00147619 $ 0,00147619 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну cryptain (CRY)

Токеноміка cryptain (CRY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки cryptain (CRY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRY, досліджуйте ціну токена CRY в реальному часі!

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