Сьогоднішня ціна cryptain (CRY)

Поточна ціна cryptain (CRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.40K USD. Ціна CRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cryptain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.38K USD

- зміна ціни cryptain протягом дня — -0.89%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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