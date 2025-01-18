Ціна cryptain (CRY)
Поточна ціна cryptain (CRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33.40K USD. Ціна CRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cryptain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.38K USD
- зміна ціни cryptain протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cryptain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cryptain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cryptain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cryptain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cryptain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.38%
-0.89%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain. How it works: 1. Buy CRYPTAIN tokens 2. Stake your tokens 3. Vote on tokens as investments 4. AI agent trades based on community votes The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis - Monitors new token launches - Analyzes price movements - Tracks liquidity changes - Identifies trading opportunities Community Engagement - Posts regular market updates - Shares investment insights - Responds to market events - Announces trading decisions Data Collection - Monitors social sentiment - Tracks trending tokens - Analyzes market narratives - Gathers community feedback Decision Making - Combines multiple data sources: - Technical analysis - Social sentiment - Community votes - On-chain metrics
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