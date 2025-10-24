Інформація щодо ціни CrypstocksAI (MVP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02268711$ 0,02268711 $ 0,02268711 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,27% Зміна ціни (1 дн.) -14,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +32,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +32,26%

Актуальна ціна CrypstocksAI (MVP) становить --. За останні 24 години MVP торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MVP становить $ 0,02268711, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MVP змінився на +0,27% за останню годину, -14,29% за 24 години та на +32,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CrypstocksAI (MVP)

Ринкова капіталізація $ 798,94K$ 798,94K $ 798,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 798,94K$ 798,94K $ 798,94K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CrypstocksAI — $ 798,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MVP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 798,94K.