Сьогоднішня ціна Crypsi Coin (CRYPSI)

Поточна ціна Crypsi Coin (CRYPSI) сьогодні становить 0.03813767 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRYPSI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crypsi Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.08K USD

- зміна ціни Crypsi Coin протягом дня — -8.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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