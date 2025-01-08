Ціна Crypsi Coin (CRYPSI)
Поточна ціна Crypsi Coin (CRYPSI) сьогодні становить 0.03813767 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRYPSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crypsi Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.08K USD
- зміна ціни Crypsi Coin протягом дня — -8.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crypsi Coin до USD становила $ -0.00356079614031594.
За останні 30 днів зміна ціни Crypsi Coin до USD становила $ -0.0083419898.
За останні 60 днів зміна ціни Crypsi Coin до USD становила $ +0.0022872342.
За останні 90 днів зміна ціни Crypsi Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00356079614031594
|-8.53%
|30 днів
|$ -0.0083419898
|-21.87%
|60 днів
|$ +0.0022872342
|+6.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crypsi Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-8.53%
+0.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cypherpunk Memecoin
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