Токеноміка CRYORAT (CRYORAT) Дізнайтеся ключову інформацію про CRYORAT (CRYORAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CRYORAT (CRYORAT) CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat. Офіційний вебсайт: https://www.cryorat.com Купити CRYORAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CRYORAT (CRYORAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CRYORAT (CRYORAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 157,14K $ 157,14K $ 157,14K Загальна пропозиція: $ 22,64M $ 22,64M $ 22,64M Циркуляційна пропозиція: $ 8,12M $ 8,12M $ 8,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 437,89K $ 437,89K $ 437,89K Історичний максимум: $ 0,396807 $ 0,396807 $ 0,396807 Історичний мінімум: $ 0,01605323 $ 0,01605323 $ 0,01605323 Поточна ціна: $ 0,01934435 $ 0,01934435 $ 0,01934435 Дізнайтеся більше про ціну CRYORAT (CRYORAT)

Токеноміка CRYORAT (CRYORAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CRYORAT (CRYORAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRYORAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRYORAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRYORAT, досліджуйте ціну токена CRYORAT в реальному часі!

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