Сьогоднішня ціна CRYORAT (CRYORAT)

Поточна ціна CRYORAT (CRYORAT) сьогодні становить 0.137537 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна CRYORAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CRYORAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.11K USD

- зміна ціни CRYORAT протягом дня — -28.24%

- циркуляційна пропозиція – 8.12M USD

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