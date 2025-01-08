Ціна CRYORAT (CRYORAT)
Поточна ціна CRYORAT (CRYORAT) сьогодні становить 0.137537 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна CRYORAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CRYORAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.11K USD
- зміна ціни CRYORAT протягом дня — -28.24%
- циркуляційна пропозиція – 8.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CRYORAT до USD становила $ -0.0541376796005434.
За останні 30 днів зміна ціни CRYORAT до USD становила $ +0.0530258774.
За останні 60 днів зміна ціни CRYORAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CRYORAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0541376796005434
|-28.24%
|30 днів
|$ +0.0530258774
|+38.55%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CRYORAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.98%
-28.24%
-1.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO. While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers. CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat.
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