Ціна CryoDAO (CRYO)
Поточна ціна CryoDAO (CRYO) сьогодні становить 4.96 USD з ринковою капіталізацією $ 14.73M USD. Ціна CRYO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CryoDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 507.63K USD
- зміна ціни CryoDAO протягом дня — +5.53%
- циркуляційна пропозиція – 2.97M USD
Отримуйте оновлення цін CRYO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRYO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CryoDAO до USD становила $ +0.259947.
За останні 30 днів зміна ціни CryoDAO до USD становила $ +4.5454536160.
За останні 60 днів зміна ціни CryoDAO до USD становила $ +31.6201244960.
За останні 90 днів зміна ціни CryoDAO до USD становила $ +4.3663898703175016.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.259947
|+5.53%
|30 днів
|$ +4.5454536160
|+91.64%
|60 днів
|$ +31.6201244960
|+637.50%
|90 днів
|$ +4.3663898703175016
|+735.57%
Останній аналіз цін CryoDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+5.53%
+50.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CryoDAO is a decentralized collective funding high-impact research in the field of cryopreservation. CRYO is the governance token of CryoDAO.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CRYO до AUD
A$7.936
|1 CRYO до GBP
￡3.968
|1 CRYO до EUR
€4.7616
|1 CRYO до USD
$4.96
|1 CRYO до MYR
RM22.2208
|1 CRYO до TRY
₺175.2368
|1 CRYO до JPY
¥783.7792
|1 CRYO до RUB
₽531.96
|1 CRYO до INR
₹425.5184
|1 CRYO до IDR
Rp79,999.9888
|1 CRYO до PHP
₱289.4656
|1 CRYO до EGP
￡E.251.1248
|1 CRYO до BRL
R$30.256
|1 CRYO до CAD
C$7.0928
|1 CRYO до BDT
৳604.128
|1 CRYO до NGN
₦7,666.1264
|1 CRYO до UAH
₴209.8576
|1 CRYO до VES
Bs262.88
|1 CRYO до PKR
Rs1,381.9552
|1 CRYO до KZT
₸2,622.9472
|1 CRYO до THB
฿171.5664
|1 CRYO до TWD
NT$162.3408
|1 CRYO до CHF
Fr4.464
|1 CRYO до HKD
HK$38.5392
|1 CRYO до MAD
.د.م49.6496