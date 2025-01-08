Сьогоднішня ціна CryoDAO (CRYO)

Поточна ціна CryoDAO (CRYO) сьогодні становить 4.96 USD з ринковою капіталізацією $ 14.73M USD. Ціна CRYO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CryoDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 507.63K USD

- зміна ціни CryoDAO протягом дня — +5.53%

- циркуляційна пропозиція – 2.97M USD

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