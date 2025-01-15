Сьогоднішня ціна CRYN (CRYN)

Поточна ціна CRYN (CRYN) сьогодні становить 6.05 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRYN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CRYN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.63K USD

- зміна ціни CRYN протягом дня — +5.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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