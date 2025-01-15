Ціна CRYN (CRYN)
Поточна ціна CRYN (CRYN) сьогодні становить 6.05 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRYN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CRYN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.63K USD
- зміна ціни CRYN протягом дня — +5.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CRYN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRYN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CRYN до USD становила $ +0.299455.
За останні 30 днів зміна ціни CRYN до USD становила $ -0.3776500750.
За останні 60 днів зміна ціни CRYN до USD становила $ +0.4509161800.
За останні 90 днів зміна ціни CRYN до USD становила $ +1.784430525243321.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.299455
|+5.20%
|30 днів
|$ -0.3776500750
|-6.24%
|60 днів
|$ +0.4509161800
|+7.45%
|90 днів
|$ +1.784430525243321
|+41.83%
Останній аналіз цін CRYN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+5.20%
-1.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRYN arises for the development of goodness for the benefit of the most needy on the planet all about trust. Our team a decentralized platform may govern itself, to help ONGs raising money to launch and help the world.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CRYN до AUD
A$9.7405
|1 CRYN до GBP
￡4.9005
|1 CRYN до EUR
€5.8685
|1 CRYN до USD
$6.05
|1 CRYN до MYR
RM27.225
|1 CRYN до TRY
₺214.5935
|1 CRYN до JPY
¥956.021
|1 CRYN до RUB
₽625.449
|1 CRYN до INR
₹523.3855
|1 CRYN до IDR
Rp99,180.312
|1 CRYN до PHP
₱355.377
|1 CRYN до EGP
￡E.305.2225
|1 CRYN до BRL
R$36.6025
|1 CRYN до CAD
C$8.6515
|1 CRYN до BDT
৳735.8615
|1 CRYN до NGN
₦9,394.3795
|1 CRYN до UAH
₴255.9755
|1 CRYN до VES
Bs320.65
|1 CRYN до PKR
Rs1,686.135
|1 CRYN до KZT
₸3,211.219
|1 CRYN до THB
฿209.814
|1 CRYN до TWD
NT$199.529
|1 CRYN до CHF
Fr5.5055
|1 CRYN до HKD
HK$47.069
|1 CRYN до MAD
.د.م60.9235