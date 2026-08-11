Сьогоднішня ціна CryingNTheCasino

Поточна ціна CryingNTheCasino (TEARY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TEARY до USD становить $ 0 за TEARY.

CryingNTheCasino наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 90 451, з циркуляційною пропозицією у 997,67M TEARY. Протягом останніх 24 годин TEARY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TEARY змінився на -0,08% за останню годину та на -8,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо CryingNTheCasino (TEARY)

Ринкова капіталізація $ 90,45K$ 90,45K $ 90,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 90,45K$ 90,45K $ 90,45K Циркуляційне постачання 997,67M 997,67M 997,67M Загальна пропозиція 997 669 227,8143371 997 669 227,8143371 997 669 227,8143371

Поточна ринкова капіталізація CryingNTheCasino — $ 90,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TEARY — 997,67M, зі загальною пропозицією 997669227.8143371. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 90,45K.