Токеноміка Cryfi (CRYFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Cryfi (CRYFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cryfi (CRYFI) What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records.

Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more.

Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI.

Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading. Офіційний вебсайт: https://cryfi.app/ Whitepaper: https://cryfi.gitbook.io/cryfi Купити CRYFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cryfi (CRYFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cryfi (CRYFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 180,60K $ 180,60K $ 180,60K Загальна пропозиція: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Циркуляційна пропозиція: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 180,60K $ 180,60K $ 180,60K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00017737 $ 0,00017737 $ 0,00017737 Дізнайтеся більше про ціну Cryfi (CRYFI)

Токеноміка Cryfi (CRYFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cryfi (CRYFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRYFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRYFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRYFI, досліджуйте ціну токена CRYFI в реальному часі!

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