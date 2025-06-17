Ціна Cryfi (CRYFI)
Поточна ціна Cryfi (CRYFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230,13K USD. Ціна CRYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cryfi:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Cryfi протягом дня — -7,75%
- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cryfi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cryfi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cryfi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cryfi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7,75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cryfi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,98%
-7,75%
-26,43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Cryfi? Cryfi is a Telegram Mini App where verified traders and bots can share trading signals directly in Telegram (Look for CryfiBot on tg ). Users can follow them, interact with signals, and execute trades — all in one place. What makes it different? - Proof-of-Signal: All trades are verifiable on-chain, giving traders transparent, tamper-proof track records. - Monetization: Signal Providers can charge per signal or run paid channels, with Cryfi handling payments, community tools, and more. - Learning Layer: Traders can unlock on-chain trading courses from verified pros using $CRYFI. - Community Features: From performance-based refunds to private trader brawls and DAO mentorship, we’re building the first social layer for verified trading.
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