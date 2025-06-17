Сьогоднішня ціна Cryfi (CRYFI)

Поточна ціна Cryfi (CRYFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230,13K USD. Ціна CRYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cryfi:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cryfi протягом дня — -7,75%

- циркуляційна пропозиція – 999,96M USD

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