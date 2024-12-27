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Ціна crvUSD (CRVUSD)

USD

Графік ціни crvUSD (CRVUSD) в реальному часі

$0.9969
$0.9969$0.9969
+0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна crvUSD (CRVUSD)

Поточна ціна crvUSD (CRVUSD) сьогодні становить 0.99763 USD з ринковою капіталізацією $ 77.56M USD. Ціна CRVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності crvUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.16M USD
- зміна ціни crvUSD протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 77.83M USD

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Цінові показники crvUSD (CRVUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни crvUSD до USD становила $ +0.00197653.
За останні 30 днів зміна ціни crvUSD до USD становила $ +0.0025674008.
За останні 60 днів зміна ціни crvUSD до USD становила $ -0.0003111607.
За останні 90 днів зміна ціни crvUSD до USD становила $ -0.0020446123696312.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00197653+0.20%
30 днів$ +0.0025674008+0.26%
60 днів$ -0.0003111607-0.03%
90 днів$ -0.0020446123696312-0.20%

Аналіз цін crvUSD (CRVUSD)

Останній аналіз цін crvUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.991634
$ 0.991634$ 0.991634

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

+0.12%

+0.20%

+0.03%

Ринкова інформація crvUSD (CRVUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 77.56M
$ 77.56M$ 77.56M

$ 15.16M
$ 15.16M$ 15.16M

77.83M
77.83M 77.83M

Що таке crvUSD ( CRVUSD)

crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar

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Ресурс crvUSD (CRVUSD)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

CRVUSD до місцевих валют

1 CRVUSD до AUD
A$1.6061843
1 CRVUSD до GBP
0.7881277
1 CRVUSD до EUR
0.9477485
1 CRVUSD до USD
$0.99763
1 CRVUSD до MYR
RM4.4594061
1 CRVUSD до TRY
35.1564812
1 CRVUSD до JPY
¥157.4958481
1 CRVUSD до RUB
102.6261981
1 CRVUSD до INR
85.3272939
1 CRVUSD до IDR
Rp16,090.8041989
1 CRVUSD до PHP
58.0421134
1 CRVUSD до EGP
￡E.50.7394618
1 CRVUSD до BRL
R$6.1653534
1 CRVUSD до CAD
C$1.4365872
1 CRVUSD до BDT
119.017259
1 CRVUSD до NGN
1,544.3112874
1 CRVUSD до UAH
41.7607918
1 CRVUSD до VES
Bs50.87913
1 CRVUSD до PKR
Rs277.2713059
1 CRVUSD до KZT
516.1039279
1 CRVUSD до THB
฿34.0291593
1 CRVUSD до TWD
NT$32.7721455
1 CRVUSD до CHF
Fr0.8878907
1 CRVUSD до HKD
HK$7.7416088
1 CRVUSD до MAD
.د.م10.0361578