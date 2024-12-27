Сьогоднішня ціна crvUSD (CRVUSD)

Поточна ціна crvUSD (CRVUSD) сьогодні становить 0.99763 USD з ринковою капіталізацією $ 77.56M USD. Ціна CRVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності crvUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.16M USD

- зміна ціни crvUSD протягом дня — +0.20%

- циркуляційна пропозиція – 77.83M USD

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