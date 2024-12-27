Ціна crvUSD (CRVUSD)
Поточна ціна crvUSD (CRVUSD) сьогодні становить 0.99763 USD з ринковою капіталізацією $ 77.56M USD. Ціна CRVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності crvUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.16M USD
- зміна ціни crvUSD протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 77.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни crvUSD до USD становила $ +0.00197653.
За останні 30 днів зміна ціни crvUSD до USD становила $ +0.0025674008.
За останні 60 днів зміна ціни crvUSD до USD становила $ -0.0003111607.
За останні 90 днів зміна ціни crvUSD до USD становила $ -0.0020446123696312.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00197653
|+0.20%
|30 днів
|$ +0.0025674008
|+0.26%
|60 днів
|$ -0.0003111607
|-0.03%
|90 днів
|$ -0.0020446123696312
|-0.20%
Останній аналіз цін crvUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+0.20%
+0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
crvUSD is a collateralized-debt-position (CDP) stablecoin pegged to the US Dollar
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