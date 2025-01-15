Сьогоднішня ціна Crux Finance (CRUX)

Поточна ціна Crux Finance (CRUX) сьогодні становить 0.0036629 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crux Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.60 USD

- зміна ціни Crux Finance протягом дня — +10.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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