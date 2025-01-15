Ціна Crux Finance (CRUX)
Поточна ціна Crux Finance (CRUX) сьогодні становить 0.0036629 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crux Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.60 USD
- зміна ціни Crux Finance протягом дня — +10.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crux Finance до USD становила $ +0.00035909.
За останні 30 днів зміна ціни Crux Finance до USD становила $ -0.0012227584.
За останні 60 днів зміна ціни Crux Finance до USD становила $ +0.0077794091.
За останні 90 днів зміна ціни Crux Finance до USD становила $ +0.0017669295900927089.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035909
|+10.87%
|30 днів
|$ -0.0012227584
|-33.38%
|60 днів
|$ +0.0077794091
|+212.38%
|90 днів
|$ +0.0017669295900927089
|+93.19%
Останній аналіз цін Crux Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.90%
+10.87%
-4.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Crux token serves as the platform's primary payment option, providing subscribers a 30% discount, distributing 25% of revenue to staked token holders, and offering yield farming and a loyalty program based on user metrics.
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