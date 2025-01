Що таке Crux Finance ( CRUX)

The Crux token serves as the platform's primary payment option, providing subscribers a 30% discount, distributing 25% of revenue to staked token holders, and offering yield farming and a loyalty program based on user metrics.

Ресурс Crux Finance (CRUX) Whitepaper Офіційний вебсайт