Сьогоднішня ціна Crustafarianism

Поточна ціна Crustafarianism (CRUST) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CRUST до USD становить $ 0 за CRUST.

Crustafarianism наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49,747, з циркуляційною пропозицією у 999.90M CRUST. Протягом останніх 24 годин CRUST торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.0041816, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CRUST змінився на -1.53% за останню годину та на +0.51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Crustafarianism (CRUST)

Ринкова капіталізація $ 49.75K$ 49.75K $ 49.75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49.75K$ 49.75K $ 49.75K Циркуляційне постачання 999.90M 999.90M 999.90M Загальна пропозиція 999,897,745.889098 999,897,745.889098 999,897,745.889098

Поточна ринкова капіталізація Crustafarianism — $ 49.75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRUST — 999.90M, зі загальною пропозицією 999897745.889098. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49.75K.