Ціна Crust Shadow (CSM)
Поточна ціна Crust Shadow (CSM) сьогодні становить 0.00560923 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CSM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crust Shadow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43K USD
- зміна ціни Crust Shadow протягом дня — -1.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crust Shadow до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crust Shadow до USD становила $ +0.0000180746.
За останні 60 днів зміна ціни Crust Shadow до USD становила $ +0.0024220514.
За останні 90 днів зміна ціни Crust Shadow до USD становила $ +0.001256895358302045.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.27%
|30 днів
|$ +0.0000180746
|+0.32%
|60 днів
|$ +0.0024220514
|+43.18%
|90 днів
|$ +0.001256895358302045
|+28.88%
Останній аналіз цін Crust Shadow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.27%
-1.27%
-22.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRUST implements the incentive layer protocol for decentralized storage, and vision to building a decentralized cloud ecosystem.
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