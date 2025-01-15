Сьогоднішня ціна Crust Shadow (CSM)

Поточна ціна Crust Shadow (CSM) сьогодні становить 0.00560923 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CSM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crust Shadow:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.43K USD

- зміна ціни Crust Shadow протягом дня — -1.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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