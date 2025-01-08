Ціна Crusaders of Crypto (CRUSADER)
Поточна ціна Crusaders of Crypto (CRUSADER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 95.19K USD. Ціна CRUSADER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crusaders of Crypto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86 USD
- зміна ціни Crusaders of Crypto протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 895.34T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crusaders of Crypto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crusaders of Crypto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crusaders of Crypto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crusaders of Crypto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4.52%
|60 днів
|$ 0
|+28.16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crusaders of Crypto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Crusaders of Crypto is a roguelike passion project that fuses our love for retro gaming and crypto together!
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