Сьогоднішня ціна Crusaders of Crypto (CRUSADER)

Поточна ціна Crusaders of Crypto (CRUSADER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 95.19K USD. Ціна CRUSADER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crusaders of Crypto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86 USD

- зміна ціни Crusaders of Crypto протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 895.34T USD

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