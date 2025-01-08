Ціна Crunchy Network (CRNCHY)
Поточна ціна Crunchy Network (CRNCHY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRNCHY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crunchy Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.90 USD
- зміна ціни Crunchy Network протягом дня — -51.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crunchy Network до USD становила $ -0.000154123560538896.
За останні 30 днів зміна ціни Crunchy Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crunchy Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crunchy Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000154123560538896
|-51.42%
|30 днів
|$ 0
|-58.53%
|60 днів
|$ 0
|-30.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crunchy Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-51.42%
-48.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CRUNCH is the utility token of crunchy.network. It will aid funding development and will be able to be used to pay for service fees and/or to pay reduced service fees. Additionally some services may require that you hold a certain amount of CRUNCH in your wallet in order to utilize the service.
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