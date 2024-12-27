Сьогоднішня ціна Crunchcat (CRUNCH)

Поточна ціна Crunchcat (CRUNCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 126.83K USD. Ціна CRUNCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crunchcat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.64K USD

- зміна ціни Crunchcat протягом дня — -13.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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