Ціна Crunchcat (CRUNCH)
Поточна ціна Crunchcat (CRUNCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 126.83K USD. Ціна CRUNCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crunchcat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.64K USD
- зміна ціни Crunchcat протягом дня — -13.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crunchcat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crunchcat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crunchcat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crunchcat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.01%
|30 днів
|$ 0
|-49.49%
|60 днів
|$ 0
|-48.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crunchcat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-13.01%
+18.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SOL Memecoin project modelled after viral tiktok user monkeycatluna, marketing fund reserved for charity
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