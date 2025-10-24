Актуальна ціна Crumbcat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRUMB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRUMB на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Crumbcat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRUMB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRUMB на MEXC вже зараз.

$0,00058019
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:44:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Crumbcat (CRUMB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+5,31%

+146,58%

+186,21%

+186,21%

Актуальна ціна Crumbcat (CRUMB) становить --. За останні 24 години CRUMB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRUMB становить $ 0,00263437, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CRUMB змінився на +5,31% за останню годину, +146,58% за 24 години та на +186,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crumbcat (CRUMB)

Поточна ринкова капіталізація Crumbcat — $ 579,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRUMB — 999,51M, зі загальною пропозицією 999508202.155543. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 579,91K.

Історія ціни Crumbcat (CRUMB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crumbcat до USD становила $ +0,0003449.
За останні 30 днів зміна ціни Crumbcat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crumbcat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crumbcat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0003449+146,58%
30 днів$ 0+150,14%
60 днів$ 0-67,14%
90 днів$ 0--

Що таке Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Crumbcat (USD)

Скільки коштуватиме Crumbcat (CRUMB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Crumbcat (CRUMB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Crumbcat.

Перегляньте прогноз ціни Crumbcat вже зараз!

Токеноміка Crumbcat (CRUMB)

Розуміння токеноміки Crumbcat (CRUMB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRUMB зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Crumbcat (CRUMB)

Скільки сьогодні коштує Crumbcat (CRUMB)?
Актуальна ціна CRUMB у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CRUMB до USD?
Поточна ціна CRUMB до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Crumbcat?
Ринкова капіталізація CRUMB — $ 579,91K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CRUMB?
Циркуляційна пропозиція CRUMB — 999,51M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CRUMB?
CRUMB досяг історичної максимальної ціни у 0,00263437 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CRUMB?
Історична мінімальна ціна CRUMB становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CRUMB?
Актуальний обсяг торгівлі CRUMB за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CRUMB цього року?
CRUMB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CRUMB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:44:50 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.