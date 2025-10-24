Інформація щодо ціни Crumbcat (CRUMB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00263437$ 0,00263437 $ 0,00263437 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,31% Зміна ціни (1 дн.) +146,58% Зміна ціни (за 7 дн.) +186,21% Зміна ціни (за 7 дн.) +186,21%

Актуальна ціна Crumbcat (CRUMB) становить --. За останні 24 години CRUMB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRUMB становить $ 0,00263437, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CRUMB змінився на +5,31% за останню годину, +146,58% за 24 години та на +186,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Crumbcat (CRUMB)

Ринкова капіталізація $ 579,91K$ 579,91K $ 579,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 579,91K$ 579,91K $ 579,91K Циркуляційне постачання 999,51M 999,51M 999,51M Загальна пропозиція 999 508 202,155543 999 508 202,155543 999 508 202,155543

Поточна ринкова капіталізація Crumbcat — $ 579,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRUMB — 999,51M, зі загальною пропозицією 999508202.155543. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 579,91K.