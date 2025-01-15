Сьогоднішня ціна CROY AI (CROY)

Поточна ціна CROY AI (CROY) сьогодні становить 0.00184085 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна CROY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CROY AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 917.49K USD

- зміна ціни CROY AI протягом дня — -23.09%

- циркуляційна пропозиція – 920.98M USD

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