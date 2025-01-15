Ціна CROY AI (CROY)
Поточна ціна CROY AI (CROY) сьогодні становить 0.00184085 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна CROY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CROY AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 917.49K USD
- зміна ціни CROY AI протягом дня — -23.09%
- циркуляційна пропозиція – 920.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CROY AI до USD становила $ -0.000552919271787782.
За останні 30 днів зміна ціни CROY AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CROY AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CROY AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000552919271787782
|-23.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CROY AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-23.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities. Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k. The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater. CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.
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