Ціна Crox (CROX)
Поточна ціна Crox (CROX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CROX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD
- зміна ціни Crox протягом дня — -8.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Crox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Crox до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.28%
|30 днів
|$ 0
|-24.79%
|60 днів
|$ 0
|+13.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Crox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
-8.28%
+3.48%
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