Токеноміка Crowny (CRWNY) Дізнайтеся ключову інформацію про Crowny (CRWNY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crowny (CRWNY) Crowny has created a new platform to help solve some of the current dilemmas within the world of advertising. Crowny is a platform that will allow brands to create effective campaigns and reach their target audiences with ease and simplicity. These users are enticed to listen to their message by being rewarded through the app. Users will be able to connect to their favourite brands through the Crowny Mobile App, without the risk of privacy breaches. What Crowny offers: A smartphone app which enables users to specify their areas of interest and allows them to follow their favourite brands. This gives them control over the type of content and deals they wish to see, and when they want to see it.

A secure and private experience via the anonymization of user data.

The possibility to reach out to consumers in several ways, including push notifications, geofencing and QR codes. The supplied content also includes interactions and gamification elements. Consumers will be more engaged than ever, which in turn will improve the consumer-brand relationship.

Users will always be rewarded. Not only through the offers they receive, but also for consuming content; paid with $CRWNY tokens and brand loyalty points The biggest challenges of the advertising world includes reduced exposure, increasing costs, and elusive audiences. They are solving these challenges with their platform. Crowny also offers a free loyalty system to small business owners. The most interesting part of this loyalty system is the $CRWNY token. These rewards play a key role in the Crowny platform. Tokens can eventually be converted to (fiat) currencies, used to purchase products, or set aside as can be held in a wallet. Офіційний вебсайт: https://crowny.io/ Купити CRWNY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crowny (CRWNY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crowny (CRWNY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 613,68K $ 613,68K $ 613,68K Загальна пропозиція: $ 813,10M $ 813,10M $ 813,10M Циркуляційна пропозиція: $ 700,60M $ 700,60M $ 700,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 712,22K $ 712,22K $ 712,22K Історичний максимум: $ 0,189898 $ 0,189898 $ 0,189898 Історичний мінімум: $ 0,00033719 $ 0,00033719 $ 0,00033719 Поточна ціна: $ 0,00087576 $ 0,00087576 $ 0,00087576 Дізнайтеся більше про ціну Crowny (CRWNY)

Токеноміка Crowny (CRWNY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crowny (CRWNY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRWNY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRWNY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRWNY, досліджуйте ціну токена CRWNY в реальному часі!

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