Токеноміка Crown (CRW) Дізнайтеся ключову інформацію про Crown (CRW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crown (CRW) Crown describes itself as a multi-channel scalable Blockchain solution provider leveraging environmentally friendly technology that has been evolving since October 08, 2014, the date of the Genesis Block of Crown. Crown aims to provide a complete ecosystem including the ability to create blockchains, smart contract data, governance and scalable analysis for single- or multi-chain custom projects hosted directly within the Crown Platform's network. Crown Platform aims to provide scale benefits with low ecological impact because it is based on the MNPOS protocol, reducing operating costs and carbon footprint. Crown Plateform offers specific research, development and production functionalities via NFTs. It aims to offer interoperability of concrete solutions and optimal security within its decentralized network. Users can create DApps, remote programs, various games and move towards a new form of non-fungible interactive chain marketing, laying the foundation for tracking and analyzing data in the global chain. Crown Platform aims to become the ideal multi-channel solution for real, daily, cheap and accessible use at any time. This is now a time of great opportunity to harness the power of Crown to make the exploitation and use of your assets, any value of public data that is not fungible on an unchangeable Blockchain database at any time, accessible. Офіційний вебсайт: https://crownplatform.com/ Купити CRW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crown (CRW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crown (CRW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,39K $ 19,39K $ 19,39K Загальна пропозиція: $ 42,00M $ 42,00M $ 42,00M Циркуляційна пропозиція: $ 34,01M $ 34,01M $ 34,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,94K $ 23,94K $ 23,94K Історичний максимум: $ 4,6 $ 4,6 $ 4,6 Історичний мінімум: $ 0,00016879 $ 0,00016879 $ 0,00016879 Поточна ціна: $ 0,00057001 $ 0,00057001 $ 0,00057001 Дізнайтеся більше про ціну Crown (CRW)

Токеноміка Crown (CRW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crown (CRW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRW, досліджуйте ціну токена CRW в реальному часі!

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