Ціна Crown Sovereign (CSOV)
Поточна ціна Crown Sovereign (CSOV) сьогодні становить 0.00239122 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CSOV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Crown Sovereign:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.98K USD
- зміна ціни Crown Sovereign протягом дня — -2.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Crown Sovereign до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Crown Sovereign до USD становила $ +0.0020119268.
За останні 60 днів зміна ціни Crown Sovereign до USD становила $ +0.0046669421.
За останні 90 днів зміна ціни Crown Sovereign до USD становила $ +0.0007845919741208447.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.47%
|30 днів
|$ +0.0020119268
|+84.14%
|60 днів
|$ +0.0046669421
|+195.17%
|90 днів
|$ +0.0007845919741208447
|+48.83%
Останній аналіз цін Crown Sovereign: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-2.47%
+34.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CSOV token is backed by a quantum-resistant blockchain protocol, developed exclusively by Crown Sterling. The Crown Sovereign (CSOV) has been successfully engineered to be the first blockchain utility for One-Time Pad encryption, enabling secure communication, data protection and control.
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