Сьогоднішня ціна Crown Sovereign (CSOV)

Поточна ціна Crown Sovereign (CSOV) сьогодні становить 0.00239122 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CSOV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crown Sovereign:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.98K USD

- зміна ціни Crown Sovereign протягом дня — -2.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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