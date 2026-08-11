Яка зараз ринкова ціна Crown by Third Time Games?

Crown by Third Time Games оцінюється в ₴0.1234592492458732192000, зі зміною -2.74% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має CROWN?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення CROWN у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Crown by Third Time Games у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість CROWN?

Обігова кількість становить 250000000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Crown by Third Time Games?

Crown by Third Time Games згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як CROWN виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Animal Racing,Gaming Utility Token,Sports Games,Made in USA?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Animal Racing,Gaming Utility Token,Sports Games,Made in USA, імпульс CROWN залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.