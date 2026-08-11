Сьогоднішня ціна Crown BRLV

Поточна ціна Crown BRLV (BRLV) сьогодні становить $ 0,195619, зі зміною 0,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BRLV до USD становить $ 0,195619 за BRLV.

Crown BRLV наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 73 228 247, з циркуляційною пропозицією у 374,35M BRLV. Протягом останніх 24 годин BRLV торгувався між $ 0,195388 (мінімум) та $ 0,196529 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,204863, тоді як історичний мінімум — $ 0,187398.

У короткостроковій динаміці BRLV змінився на +0,00% за останню годину та на -0,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,33K.

Ринкова інформація щодо Crown BRLV (BRLV)

Ринкова капіталізація $ 73,23M$ 73,23M $ 73,23M Обсяг (за 24 год) $ 1,33K$ 1,33K $ 1,33K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 73,23M$ 73,23M $ 73,23M Циркуляційне постачання 374,35M 374,35M 374,35M Загальна пропозиція 374 347 647,5228299 374 347 647,5228299 374 347 647,5228299

Поточна ринкова капіталізація Crown BRLV — $ 73,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,33K. Циркуляційна пропозиція BRLV — 374,35M, зі загальною пропозицією 374347647.5228299. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 73,23M.