Сьогоднішня ціна Crown (CRW)

Поточна ціна Crown (CRW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.10K USD. Ціна CRW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Crown:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.77 USD

- зміна ціни Crown протягом дня — -9.53%

- циркуляційна пропозиція – 33.54M USD

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