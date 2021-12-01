Токеноміка CrowdSwap (CROWD) Дізнайтеся ключову інформацію про CrowdSwap (CROWD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CrowdSwap (CROWD) CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user. Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody. Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process. Офіційний вебсайт: https://crowdswap.org/ Whitepaper: http://crowdswap.org/wp-content/uploads/2021/12/Whitepaper20210403_EN_V1.1_Final.pdf Купити CROWD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CrowdSwap (CROWD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CrowdSwap (CROWD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 334,06K $ 334,06K $ 334,06K Загальна пропозиція: $ 609,00M $ 609,00M $ 609,00M Циркуляційна пропозиція: $ 333,48M $ 333,48M $ 333,48M FDV (повністю розведена вартість): $ 610,05K $ 610,05K $ 610,05K Історичний максимум: $ 0,302311 $ 0,302311 $ 0,302311 Історичний мінімум: $ 0,0008704 $ 0,0008704 $ 0,0008704 Поточна ціна: $ 0,00100321 $ 0,00100321 $ 0,00100321 Дізнайтеся більше про ціну CrowdSwap (CROWD)

Токеноміка CrowdSwap (CROWD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CrowdSwap (CROWD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CROWD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CROWD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CROWD, досліджуйте ціну токена CROWD в реальному часі!

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