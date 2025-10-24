Інформація щодо ціни CrowdStrike xStock (CRWDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 498,76 $ 498,76 $ 498,76 Мін. за 24 год $ 523,35 $ 523,35 $ 523,35 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 498,76$ 498,76 $ 498,76 Макс. за 24 год $ 523,35$ 523,35 $ 523,35 Рекордний максимум $ 523,39$ 523,39 $ 523,39 Найнижча ціна $ 403,98$ 403,98 $ 403,98 Зміна ціни (за 1 год) +0,11% Зміна ціни (1 дн.) +4,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,35%

Актуальна ціна CrowdStrike xStock (CRWDX) становить $522,8. За останні 24 години CRWDX торгувався між мінімумом у $ 498,76 і максимумом у $ 523,35, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRWDX становить $ 523,39, тоді як його історичний мінімум — $ 403,98.

Що стосується короткострокових результатів, то CRWDX змінився на +0,11% за останню годину, +4,56% за 24 години та на +8,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CrowdStrike xStock (CRWDX)

Ринкова капіталізація $ 211,51K$ 211,51K $ 211,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,04M$ 11,04M $ 11,04M Циркуляційне постачання 404,57 404,57 404,57 Загальна пропозиція 21 120,0 21 120,0 21 120,0

Поточна ринкова капіталізація CrowdStrike xStock — $ 211,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRWDX — 404,57, зі загальною пропозицією 21120.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,04M.