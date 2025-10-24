Інформація щодо ціни CROTCH (CROTCH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,006369 $ 0,006369 $ 0,006369 Мін. за 24 год $ 0,00687134 $ 0,00687134 $ 0,00687134 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,006369$ 0,006369 $ 0,006369 Макс. за 24 год $ 0,00687134$ 0,00687134 $ 0,00687134 Рекордний максимум $ 0,01267094$ 0,01267094 $ 0,01267094 Найнижча ціна $ 0,00536047$ 0,00536047 $ 0,00536047 Зміна ціни (за 1 год) -0,60% Зміна ціни (1 дн.) +5,38% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,61%

Актуальна ціна CROTCH (CROTCH) становить $0,0067949. За останні 24 години CROTCH торгувався між мінімумом у $ 0,006369 і максимумом у $ 0,00687134, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CROTCH становить $ 0,01267094, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00536047.

Що стосується короткострокових результатів, то CROTCH змінився на -0,60% за останню годину, +5,38% за 24 години та на -2,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CROTCH (CROTCH)

Ринкова капіталізація $ 480,56K$ 480,56K $ 480,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,72M$ 2,72M $ 2,72M Циркуляційне постачання 70,72M 70,72M 70,72M Загальна пропозиція 400 000 000,0 400 000 000,0 400 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CROTCH — $ 480,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CROTCH — 70,72M, зі загальною пропозицією 400000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,72M.