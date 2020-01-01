Токеноміка CrossWallet (CWT) Дізнайтеся ключову інформацію про CrossWallet (CWT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CrossWallet (CWT) As a crypto enthusiast, you hold several assets in multiple wallets across different blockchains. With CrossWallet, you will only need one wallet to navigate the ever growing number of assets and networks. Swap assets between all available networks with a single button. Whether arbitrage trading or moving funds to access another network’s features, CrossWallet’s bridge enables you to seize these opportunities with maximum efficiency, convenience, and speed. With CrossWallet’s Binance Smart Chain and Ethereum aggregators, you can monitor price and liquidity on both networks simultaneously to identify any arbitrage opportunities –– and profit before everyone else. Офіційний вебсайт: https://crosswallet.app/ Купити CWT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CrossWallet (CWT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CrossWallet (CWT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 132,25K $ 132,25K $ 132,25K Загальна пропозиція: $ 125,00M $ 125,00M $ 125,00M Циркуляційна пропозиція: $ 125,00M $ 125,00M $ 125,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 132,25K $ 132,25K $ 132,25K Історичний максимум: $ 0,417173 $ 0,417173 $ 0,417173 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00105799 $ 0,00105799 $ 0,00105799 Дізнайтеся більше про ціну CrossWallet (CWT)

Токеноміка CrossWallet (CWT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CrossWallet (CWT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CWT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CWT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CWT, досліджуйте ціну токена CWT в реальному часі!

Прогноз ціни CWT Хочете знати, куди рухається CWT? Наша сторінка прогнозу ціни CWT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CWT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!